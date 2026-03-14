İran basınına göre Kirman eyaletinde ABD-İsrail ile bağlantılı 14 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
İran'ın Kirman eyaletinde, 'kaos ve huzursuzluk yaratmayı amaçlayan' ABD-İsrail ile bağlantılı 14 kişi gözaltına alındı. Kirman savcılığı durumu açıkladı ve gözaltına alınanların kamuoyunu kışkırtmaya çalıştığını belirtti.

İran'ın Kirman eyaletinde "kaos, huzursuzluk ve güvenlik karşıtı faaliyetler yürütmeyi amaçlayan" ABD- İsrail ile bağlantılı 14 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Kirman eyalet savcılığının konuya dair açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, "Düşman saldırıları doğrultusunda kaos, huzursuzluk ve güvenlik karşıtı faaliyetler yürütmeyi amaçlayan Amerikan-Siyonist ekseniyle bağlantılı 14 unsur tespit edilerek gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.

Gözaltına alınan kişilerin "örgütlü ağlar şeklinde, kamusal alanı etkilemeye ve toplumda kamuoyunu kışkırtmaya çalıştığı" belirtilerek, haklarındaki soruşturmaların devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi

Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı vuruldu
Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla ilgilenen cemaate tepki

Cemaat, imamı çıldırttı
Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü

Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
Meloni: İtalya, Orta Doğu'daki savaşın bir parçası değildir

Trump'a İran'da ilk büyük darbe! Avrupa devi resmen çekildi
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 67 yıl sonra bir ilk

67 yıldır olmayan şey bu akşam gerçekleşti
Mersin'deki at eti skandalına Başkan Seçer'den cevap: Mağdur olan biziz

At eti rezaletinde gelen itiraf daha skandal
Iğdır FK'de teknik direktör Kenan Koçak istifa etti

Yenilgi sonrası istifa