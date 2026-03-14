İran basınına göre Kirman eyaletinde ABD-İsrail ile bağlantılı 14 kişi gözaltına alındı
İran'ın Kirman eyaletinde, 'kaos ve huzursuzluk yaratmayı amaçlayan' ABD-İsrail ile bağlantılı 14 kişi gözaltına alındı. Kirman savcılığı durumu açıkladı ve gözaltına alınanların kamuoyunu kışkırtmaya çalıştığını belirtti.
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Kirman eyalet savcılığının konuya dair açıklamasını yayımladı.
Açıklamada, "Düşman saldırıları doğrultusunda kaos, huzursuzluk ve güvenlik karşıtı faaliyetler yürütmeyi amaçlayan Amerikan-Siyonist ekseniyle bağlantılı 14 unsur tespit edilerek gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.
Gözaltına alınan kişilerin "örgütlü ağlar şeklinde, kamusal alanı etkilemeye ve toplumda kamuoyunu kışkırtmaya çalıştığı" belirtilerek, haklarındaki soruşturmaların devam ettiği aktarıldı.