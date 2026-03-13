İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "İran, savaşı başlatmadı ve sürdürmeyi de istemiyor"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin savaşı başlatmadığını ve sürdürmeye de meyilli olmadığını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi telefonda bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Pezeşkiyan, "İran, savaşı başlatmamıştır ve sürdürmek istememektedir. Ancak meşru savunma hakkı çerçevesinde, saldırının kaynağı olan bölgedeki ABD üsleri hedef alınmıştır." dedi.

İran'ın bölgede güvensizlik oluşturmak istemediğini dile getiren Pezeşkiyan, BRICS'in bölgesel barış, istikrar ve güvenliğin korunmasında aktif rol oynaması gerektiğini vurguladı.

Hindistan Başbakanı Modi ise çatışmanın tırmanmasının hiçbir tarafın yararına olmadığını ifade etti.

Ayrıca Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pezeşkiyan'a "Gerilimin tırmanması, sivillerin hayatını kaybetmesi ve sivil altyapıya verilen zarar nedeniyle derin endişe duyduğunu aktardığını." belirtti.

Mal ve enerji sevkiyatının kesintisiz devam etmesinin Hindistan'ın öncelikleri arasında olduğunu ifade eden Modi, diyalog ve diplomasi çağrısında bulundu.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Bu savaşta hızlıca zafere ulaşmalıyız" açıklamalarına dikkati çekerek, "Hatanızı kabul edip bunun bedelini ödeyene kadar sizi rahat bırakmayacağız." ifadelerini kullanmıştı.