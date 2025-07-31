İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Su Krizi Uyarısı

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkede su kaynaklarının azalması ve kuraklık riski hakkında uyarıda bulundu. Su tüketiminin kontrol edilmemesi durumunda Tahran başta olmak üzere birçok kentte su sorunu yaşanabileceğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkede su kaynaklarının azaldığı ve kuraklığa doğru gidildiği uyarısında bulundu.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, Zencan eyaletinde İl Planlama Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, ileriki günlerde ülkede yaşanması muhtemel su krizine dikkati çekti.

Pezeşkiyan, "Su krizi bugün toplumun ciddi sorunlarından biridir ve tüm veriler su kaynaklarının azaldığını, düşüş eğiliminde olduğunu ve kuraklığa doğru ilerlediğimizi göstermektedir." dedi.

Kontrollü su tüketimi olmaması durumunda ülkenin birçok kentinde su sorunu yaşanacağını dile getiren Pezeşkiyan, "Eğer su tüketimini kontrol edip yönetmezsek eylül ve ekim aylarında barajlarda hiç su kalmayacak Tahran'da su olmayacak ve ciddi sorunlarla karşılaşacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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