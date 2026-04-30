İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in yine müzakere sürecinde ülkesine saldırabileceklerini söyledi

Güncelleme:
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin önceki müzakerelerde ABD-İsrail saldırılarına maruz kaldığını hatırlatarak, benzer bir girişimin tekrarlanma ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

Fars Haber Ajansı'na göre, Pezeşkiyan ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko telefonda görüştü.

Bölgesel ve ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Pezeşkiyan, "İran, sorumluluk bilinci çerçevesinde, ihtilafları diyalog ve diplomasi yoluyla çözme çabasını her zaman gündeminde tutmuştur. Ancak müzakereler sırasında ABD ve İsrail iki kez İran'a saldırdı. Böyle bir girişimin tekrarlanma ihtimali var." dedi.

İran Cumhurbaşkanı, söz konusu durumun ülkesinde ABD'ye güvenin tamamen yok olmasına neden olduğunu da ayrıca vurguladı.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ise konuşmasında, gerilimin artmasının bölge ve dünyada güvenlik ve ekonomik sonuçlarından duyduğu endişeyi dile getirerek, ihtilafların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesini umut ettiğini söyledi.

Lukaşenko, karşılıklı güven olmadan müzakerelerin kalıcı bir sonuca ulaşamayacağını belirterek, taraflar arasında güven oluşturma zemininin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Görüşmede iki cumhurbaşkanı, ikili ilişkilerin mevcut durumunu gözden geçirerek, ortak çıkarlar çerçevesinde iş birliğinin genişletilmesi ve istişarelerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
