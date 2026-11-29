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İSTANBUL (AA) – İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Bosna Hersek'in 3'ü diplomat olan 4 İran vatandaşını sınır dışı etme kararına ilişkin, Bosna hükümetiyle temas halinde olduklarını, yanlış anlaşılmanın giderilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Fars Haber Ajansı'na göre, Erakçi, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Erakçi, "Bosna hükümetiyle temas halindeyiz. Yaşanan yanlış anlaşılmanın giderilmesini sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

ABD'nin farklı ülkelerde İran'a yönelik olumsuz bir atmosfer oluşturmaya çalıştığını savunan Erakçi, farklı ülkelerde İranlıların gözaltına alınması, diplomatların sınır dışı edilmesi veya İran'ın siber saldırılar düzenlediği yönünde her gün yeni iddiaların gündeme getirildiğini belirtti.

Bosna Hersek'te, aralarında İran'ın Saraybosna Büyükelçiliğinde görevli 3 diplomatın da bulunduğu 4 İran vatandaşının "casusluk şüphesiyle" sınır dışı edildiği bildirilmişti.

Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, 4 İran vatandaşını "istenmeyen kişi" ilan eden kararı imzalamış, kararın, Bosna Hersek İstihbarat-Güvenlik Ajansı'nın (OSA) topladığı bilgilere dayandığı belirtilmişti.

Kaynak: AA