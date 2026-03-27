İran basını: ABD-İsrail'in İran'ın Kum kentindeki dünkü saldırılarında can kaybı 18'e yükseldi
İsrail'in dün İran'ın Kum kentinde yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiği bildirildi.
İran devlet televizyonunun Kum Valiliğinin açıklamasına dayandırdığı haberde, "Amerikan-Siyonist saldırganların Perdisan bölgesinde bir mahalleye düzenlediği saldırıda şehit sayısı 18'e ulaştı." ifadeleri kullanıldı.
Saldırıda 10 kişinin de yaralandığı belirtilirken can kaybının artmasından endişe edildiği aktarıldı.
ABD-İsrail'in dünkü saldırılarında, Kum kentinin Perdisan bölgesinde 3 yerleşim biriminin hedef alınması sonucu en az 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun