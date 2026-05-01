İran, Barış Görüşmeleri İçin ABD'ye Yeni Bir Teklif Sundu

(ANKARA) - İran, ABD ile barış görüşmeleri için arabuluculuk yapan Pakistan aracılığıyla Washington'a yeni bir teklif sundu. İran devlet haber ajansına göre teklif, dün akşam İslamabad'a iletildi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı saldırılarıyla başlayan savaş, 8 Nisan'dan beri ateşkes sürecine girdi. Ancak İran ve ABD temsilcileri arasında İslamabad'da yürütülen müzakereler birinci turun ardından tıkandı.

"Hürmüz planı" iddiası petrol fiyatlarını artırdı

Bu süreçte, İran ve ABD, Hürmüz Boğazı'nı sıkı denetim altında tutarak, dünya ekonomisine petrol, gaz ve gübre akışını sekteye uğrattı. ABD merkezli Wall Street Journal dün ABD Başkanı Donald Trump'ın güvenlik yetkililerine ablukanın aylarca sürmesi için hazırlık emri verdiğini ileri sürdü. Haberin ardından brent petrolün varil fiyatı kısa bir süreliğine 126 doları aştı.

İran: Müzakerelerden asla kaçmadık

İran'ın Yargı Erki Başkanı Gholamhossein Mohseni Ejei bugün yaptığı açıklamada "İslam Cumhuriyeti müzakerelerden asla kaçınmadı... Ancak dayatmayı asla kabul etmeyiz... Savaşı hiçbir şekilde istemiyoruz, devam etmesini de istemiyoruz" dedi.

ABD ve İran ekonomisi sarsılıyor

ABD ordusu, ablukayla İran'ın 6 milyar dolarlık petrol ihracatını engellediğini açıkladı. İran'da, savaş öncesi yüzde 45'in üstündeki enflasyon, son haftalarda yüzde 53,7'ye yükseldi.

Öte yandan ABD Başkanı Trump da kasım ayında yapılacak ara seçimler yaklaşırken, savaş nedeniyle ABD'de yüzde 2.8'den 3,5'a çıkan enflasyonun baskısı altında. Aynı dönemde ABD'de ekonomik büyüme beklentilerin altında kalırken, savaşın yarattığı maliyet baskısı hem tüketici fiyatlarını hem de genel ekonomik görünümü olumsuz etkiliyor.

Kaynak: ANKA