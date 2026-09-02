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İranlı Hackerlar ABD Altyapısını Hedef Aldı

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İran bağlantılı hacker grupları, ABD'nin telekomünikasyon, enerji ve su altyapılarına siber saldırı girişimlerinde bulundu ancak henüz başarılı olamadı. APT IRAN grubu, yakında kritik olaylar yaşanacağını iddia etti.

İran bağlantılı hacker gruplarının son haftalarda ABD'deki telekomünikasyon, enerji ve su altyapılarına yönelik siber saldırı girişimlerinde bulunduğu iddia edildi.

NBC News kanalının konu hakkında bilgi sahibi hükümet ve siber güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, hacker grupları, ABD'deki telekomünikasyon, enerji ve su altyapılarının internete bağlı otomatik sistemlerini hedef aldı.

Kaynaklar, İran bağlantılı hacker gruplarının siber saldırı girişimlerinin "şu ana kadar başarılı olmadığını" savunarak yapay zeka kullanımının bu tür saldırıların eşiğini önemli ölçüde düşürdüğünü ve grupların hem hedefleri tespit etmelerine hem de sistemlere sızmalarına yardımcı olduğunu belirtti.

İran bağlantılı siber operasyonlar yürüttüğünü öne süren "APT IRAN" isimli hacker grubu ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, daha önceki uyarıların dikkate alınmadığını öne sürerek "Yakında ABD enerji, su ve telekomünikasyon sektörlerinde beklenmedik ve kritik olaylara tanıklık edecek." ifadesini kullandı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), geçen ay en az 7 eyaletteki belediye su sistemlerine yönelik siber saldırı dalgası hakkında inceleme başlatıldığını bildirmişti.

ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA), temmuz ayında 100'den fazla su ve atık su tesisindeki internete açık sistemlerin hedef alındığını duyurmuş, 21 Ağustos'ta yayımladığı uyarı belgesiyle tüm kritik altyapı kuruluşlarına sızmalara karşı ilgili mekanizmalarını güçlendirme çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA
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