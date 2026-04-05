Haberler

İran'dan "ABD'nin kendi askerlerini bombaladığı" açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran, ABD'ye ait F-15E savaş uçağının pilotunu kurtarmak için gelen nakliye uçaklarının İran hava savunması tarafından düşürüldüğünü ve ABD'nin kendi askerlerini bombaladığını açıkladı. İran Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin pilotu kurtarma çabasının başarısız olduğunu belirtti.

İran, düşürülen ABD'ye ait F-15E tipi savaş uçağının pilotunu kurtarmak için gelen ABD nakliye uçaklarının "İran hava savunması tarafından düşürüldüğünü ve ABD'nin kendi askerlerini bombaladığını" bildirdi.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, İran tarafından vurulduğu iddia edilen ABD nakliye uçaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.???????

İran basınının, Hatemu'l??????? Enbiya Merkez Karargahı'nın açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Zülfikari, "ABD uçakları İran hava savunması tarafından düşürüldü ve ABD kendi askerlerini bombaladı." dedi.

Zülfikari, "ABD Başkanı Donald Trump'ın zor durumda olduğunu ve ABD ordusunun yenilgisinin propaganda çabaları ile telafi edilemeyeceğini" belirtti.

ABD, İran'da düşürülen ABD'ye ait F-15E tipi savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu kurtarmak için operasyon düzenlemişti.

Trump, İran'da 3 Nisan'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını duyurmuştu.

Zülfikari ise kayıp pilotu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu." demişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

