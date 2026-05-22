İran: Lübnan dahil tüm cephelerde savaş durdurulmalı, abluka kaldırılmalı, İran'ın varlıkları serbest bırakılmalı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesinin ABD ile görüşmelerde ana odağının Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması ve Washington'un İran gemilerine müdahalelerinin sonlandırılması olduğunu söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Bekayi, Pakistan'ın aracılığıyla ABD ile süren mesaj alışverişinin devam ettiğini ve İran'ın savaşı sona erdirmeye ve açık taleplerini yerine getirmeye odaklandığını belirtti.

Bekayi, "Tahran'ın ana odağı, Lübnan dahil tüm cephelerde savaşı sona erdirmek, dondurulmuş varlıkları serbest bırakmak ve İran gemilerine yönelik taciz eylemlerini ve deniz korsanlığını durdurmaktır." ifadelerini kullandı.

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi'nin, hala Tahran'da bulunduğunu aktaran Bekayi, şöyle devam etti:

"Pakistan İçişleri Bakanı'nın varlığı, mesaj alışverişini kolaylaştırmak ve taraflar arasında gönderilen metinleri açıklığa kavuşturmak için ek açıklamalar sağlamak içindir.

Karşı tarafın son bir buçuk yıldaki olumsuz siciline rağmen İran müzakereler yolunu ciddiyetle ve iyi niyetle sürdürüyor ancak ABD'nin niyetine karşı makul ve güçlü bir şüphe duyuyor."

ABD'nin İran gemilerine müdahalelerinin Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda gerginliğe yol açtığını ve bununla birlikte dünyanın her yerinde enerji ve yakıt tedarik zincirini de aksattığını ifade eden Bekayi, "Uluslararası toplum, Washington'a 'deniz korsanlığı' ve uluslararası normları ihlal eden davranışlara son vermesi için baskı yapmalıdır. Bu konu, İran tarafından görüşmelerin ana eksenlerinden biri olarak ciddi şekilde ele alınmaktadır." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, saldırı tehditlerine dair Bekayi, "Tahran'ın ana odağı yalnızca ulusal hedefler ve çıkarlardır ve bu tür tehdit edici söylemlerin İran'ın makro düzeydeki kararlar ve politikaları üzerinde hiçbir etkisi yoktur." ifadelerini kullandı.