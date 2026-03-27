Irak yargısı: Tek taraflı savaş kararları devlet otoritesini zayıflatır

Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Yargıç Faik Zeydan, bazı silahlı grupların tek taraflı olarak savaş kararı almasının devletin otoritesini zayıflattığını ve hukukun üstünlüğü ilkesini aşındırdığını belirtti.

Zeydan, bir gazetede yayınlanan makalesinde, İran destekli Iraklı Şii milisleri işaret ederek, "Bazı silahlı grupların tek taraflı olarak savaş kararı alması devletin otoritesini zayıflatıyor ve hukukun üstünlüğü ilkesini aşındırıyor." dedi.

Savaş kararının resmi kurumlar dışında alınmasının güvenlik açısından ciddi riskler doğurduğunu ifade eden Zeydan, tek taraflı kararların askeri komuta yapısında çok başlılığa yol açtığını, bunun da ülkede kaos ve istikrarsızlık ortamını tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

Zeydan, bu tür adımların ulusal uzlaşı olmadan ülkeyi iç ya da bölgesel çatışmalara sürükleme riski taşıdığına dikkati çekerek, güvenlik ve istikrarın ancak devlet kurumları aracılığıyla sağlanabileceğinin altını çizdi.

Bu durumun demokratik sistemi de tehdit ettiğini belirten Zeydan, seçilmiş kurumların devre dışı bırakılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı, resmi olmayan savaş kararlarının uluslararası alanda da olumsuz sonuçlar doğurabileceğini kaydederek, bu tür eylemlerin ülkeyi izolasyon ya da yaptırımlarla karşı karşıya bırakabileceğini belirtti.

Irak'taki İran destekli bazı milis gruplar, ABD'nin Irak ve bölgedeki çıkarlarını hedef alma kararı aldıklarını duyurmuştu.