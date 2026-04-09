Irak ve Pakistan dışişleri bakanları, Orta Doğu'daki çatışmayı azaltma çabalarını görüştü

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar ile ABD-İsrail'in İran saldırılarıyla başlayan Orta Doğu'daki savaşı sona erdirmek ve çatışmayı azaltmak amacıyla yürütülen çabaları ele aldı.

Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hüseyin ve Dar, "ateşkes sağlanması çabalarındaki son gelişmeleri değerlendirmek" için bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Hüseyin, Pakistan hükümetinin ateşkesi hedefleyen görüşmeler için elverişli bir ortam yaratılmasına katkı sağlayan çabalarını takdir ederek, Pakistan'ın bu konudaki olumlu rolünü övdü.

Önümüzdeki günlerde yapılacak müzakereler için hazırlıkları engelleyecek herhangi bir unsurun önlenmesi amacıyla koordinasyonun yoğunlaştırılmasının önemine dikkati çeken Hüseyin, bu çabaların çatışmayı azaltma şansını artıracağını ve bölgesel istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacağını vurguladı.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.