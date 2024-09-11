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Irak'tan kaçan 2 PKK'lı terörist Hudut Karakolu'na teslim oldu

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 2 teröristin, Habur'daki Hudut Karakolu'na teslim olduğunu duyurdu. Mehmetçiğin kararlı operasyonları sonucunda teröristlerin Türk adaletine teslim olması gerektiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 2 teröristin, Habur'daki Hudut Karakolu'na teslim olduğunu duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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