Irak'tan kaçan 2 PKK'lı terörist Hudut Karakolu'na teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 2 teröristin, Habur'daki Hudut Karakolu'na teslim olduğunu duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır" denildi.