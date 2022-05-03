Irak'taki Şiiler bayram namazını kıldı - Haberler

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Irak'taki Şiiler bayram namazını kıldı

AA - Karar Essa - Güncel
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Necef kentindeki Hz. Ali'nin Türbesin'den detaylar Şii Müslümanlar, ramazan bayramı namazı kılması ve dua etmesi NECEF - Irak'taki Şii Müslümanlar, ramazan bayramı namazını Necef kentindeki Hz. Ali'nin Türbesin'de eda etti.

Necef kentindeki Hz. Ali'nin Türbesin'den detaylar

Şii Müslümanlar, ramazan bayramı namazı kılması ve dua etmesi NECEF - Irak'taki Şii Müslümanlar, ramazan bayramı namazını Necef kentindeki Hz. Ali'nin Türbesin'de eda etti.

AA / Karar Essa - Güncel

Necef, Irak, dua, Şii, Güncel, Haberler

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