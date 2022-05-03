Irak'taki Şiiler bayram namazını kıldı
AA - Karar Essa - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Necef kentindeki Hz. Ali'nin Türbesin'den detaylar Şii Müslümanlar, ramazan bayramı namazı kılması ve dua etmesi NECEF - Irak'taki Şii Müslümanlar, ramazan bayramı namazını Necef kentindeki Hz. Ali'nin Türbesin'de eda etti.
Necef kentindeki Hz. Ali'nin Türbesin'den detaylar
Şii Müslümanlar, ramazan bayramı namazı kılması ve dua etmesi NECEF - Irak'taki Şii Müslümanlar, ramazan bayramı namazını Necef kentindeki Hz. Ali'nin Türbesin'de eda etti.
AA / Karar Essa - Güncel