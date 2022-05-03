Irak'taki Şiiler bayram namazını kıldı

Necef kentindeki Hz. Ali'nin Türbesin'den detaylar

Şii Müslümanlar, ramazan bayramı namazı kılması ve dua etmesi NECEF - Irak'taki Şii Müslümanlar, ramazan bayramı namazını Necef kentindeki Hz. Ali'nin Türbesin'de eda etti.