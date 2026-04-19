Irak'ta "zorunlu askerlik" yeniden gündemde

Irak Parlamentosu, 18-35 yaş arası erkekleri kapsayan zorunlu askerlik yasa tasarısının ilk okumasını gerçekleştirdi. Ancak Kürdistan Demokrat Partisi ve Kanun Devleti Koalisyonu, tasarıya destek vermediklerini açıkladı.

Irak Parlamentosu, bugün gündemine aldığı yasa tasarısının ilk okumasını tamamladı. Ancak mecliste vekili bulunan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kanun Devleti Koalisyonu grupları yasayı desteklemediklerini duyurdu.

KDP Milletvekili Zirek Zebari, yerel basına yaptığı açıklamada, tasarının yasalaşması halinde bunu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) uygulamayacaklarını söyledi.

Şii Kanun Devleti Koalisyonu ve Şii Hukuk Grubu da, yasa tasarısına karşı olduklarını duyurdu.

Zorunlu askerlik yasa tasarısı

Tasarıya göre yasada 18–35 yaş arası erkekler kapsama alınacak, hizmet süresi eğitim seviyesine göre değişecek. Askere alınanlara verilecek maaş, gönüllü askerlerin maaşından daha düşük olacak.

Yerel basında, yasanın, erteleme, muafiyet ve bazı durumlarda bedel seçeneklerini de içerdiği yazılıyor.

Irak'ta zorunlu askerlik yasa tasarısı daha önce de gündeme gelmiş ve tartışmalara neden olmuştu.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor

Süper Lig'e yükselen ilk takım belli oldu
İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi

Şiddetli ağrı şikayetiyle gitti, doktorlar bile şaşkına döndü
Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi

Trump'ın panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Kasımpaşa'dan ligde kalma yolunda önemli 3 puan

Emre Belözoğlu'ndan mutlusu yok
Bir şehrin hayali gerçek oldu! Bursaspor, 1. Lig'e yükseldi

1437 gün sonra yeniden 1. Lig'deler!
İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi

Şiddetli ağrı şikayetiyle gitti, doktorlar bile şaşkına döndü
44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık

44 yaşına basan oyuncu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık
Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in gözaltı süresi uzatıldı

Gözaltındaki eski vali ile ilgili yeni gelişme