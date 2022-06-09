Irak'ta Yamaç Paraşütü Şampiyonası - Haberler

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Irak'ta Yamaç Paraşütü Şampiyonası

AA - Mohammed Falah Ibrahim - Güncel
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Görüntü Dökümü: Yamaç Paraşütü Şampiyonası'ndan detay görüntüler DUHOK - Irak'ın Duhok kentinde Musul Barajı'nın kenarında Irak Havacılık Birliği tarafından 2. Arap Yamaç Paraşütü Şampiyonası yarışması düzenlendi.

Görüntü Dökümü:

Yamaç Paraşütü Şampiyonası'ndan detay görüntüler DUHOK - Irak'ın Duhok kentinde Musul Barajı'nın kenarında Irak Havacılık Birliği tarafından 2. Arap Yamaç Paraşütü Şampiyonası yarışması düzenlendi. Duhok'ta 3 gün sürecek yarışmaya Libya, Katar, Cezayir ve Irak'tan 14 paraşütçü katılıyor.

AA / Mohammed Falah Ibrahim - Güncel

Musul Barajı Duhok Irak Güncel Haberler

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