Irak'ta Yamaç Paraşütü Şampiyonası - Haberler

Irak'ta Yamaç Paraşütü Şampiyonası
AA - Mohammed Falah Ibrahim - Güncel
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Görüntü Dökümü: Yamaç Paraşütü Şampiyonası'ndan detay görüntüler DUHOK - Irak'ın Duhok kentinde Musul Barajı'nın kenarında Irak Havacılık Birliği tarafından 2. Arap Yamaç Paraşütü Şampiyonası yarışması düzenlendi.
Görüntü Dökümü:
Yamaç Paraşütü Şampiyonası'ndan detay görüntüler DUHOK - Irak'ın Duhok kentinde Musul Barajı'nın kenarında Irak Havacılık Birliği tarafından 2. Arap Yamaç Paraşütü Şampiyonası yarışması düzenlendi. Duhok'ta 3 gün sürecek yarışmaya Libya, Katar, Cezayir ve Irak'tan 14 paraşütçü katılıyor.
AA / Mohammed Falah Ibrahim - Güncel