Irak'ta Şii kutsal mekanda göçük Güncel Haberler İtfaiye ekiplerinin alana intikal etmesi Kurtarma çalışmaları NECEF - Irak'ın Necef kentinde Şii kutsal mekanlardan sayılan Kattarat'ül İmam Ali denilen bölgede göçük meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin alana intikal etmesi Kurtarma çalışmaları NECEF - Irak'ın Necef kentinde Şii kutsal mekanlardan sayılan Kattarat'ül İmam Ali denilen bölgede göçük meydana geldi. İtfaiye ekipleri alana intikal ederek toprak altında kalanları kurtarmaya çalıştı. Güncel Kaynak: AA / Ali Mohammed Saeed İtfaiye Necef Irak Güncel Haberler

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