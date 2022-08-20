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Irak'ta Şii kutsal mekanda göçük

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İtfaiye ekiplerinin alana intikal etmesi Kurtarma çalışmaları NECEF - Irak'ın Necef kentinde Şii kutsal mekanlardan sayılan Kattarat'ül İmam Ali denilen bölgede göçük meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin alana intikal etmesi

Kurtarma çalışmaları NECEF - Irak'ın Necef kentinde Şii kutsal mekanlardan sayılan Kattarat'ül İmam Ali denilen bölgede göçük meydana geldi. İtfaiye ekipleri alana intikal ederek toprak altında kalanları kurtarmaya çalıştı.

Kaynak: AA / Ali Mohammed Saeed - Güncel

İtfaiye Necef Irak Güncel Haberler

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