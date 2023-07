Irak'ta şehit olan Mehmet Can son yolculuğuna uğurlandı

IRAK'ın kuzeyinde teröristlerin açtığı taciz ateşinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can, memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

IRAK'ın kuzeyinde teröristlerin açtığı taciz ateşinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can (21), memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can'ın cenazesi Düziçi ilçesi Yarbaşı beldesi Karaçarlı Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından şehit için beldedeki Fethi Yaşar Parkı'nda tören düzenlendi. Törene Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 6'ncı Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 12'nci Komando Tugay Komutanlığı Komutan Vekili ve Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay Turgut Muhammet Çalışkanlar, şehidin annesi Fatma ve babası İlhan Can, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Askeri personelin desteğiyle ayakta duran anne Fatma Can, gözyaşlarına boğuldu. İl Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Mehmet Can, Karaçarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.