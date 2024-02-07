Irak'ta Haşdi Şabi komutanı hava saldırısında öldürüldü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin komutanlarından Abu Bakır es-Saadi'nin hava saldırısında öldürüldüğü belirtildi. Saldırı sonucunda araç alevler içinde kaldı.

HAŞDİ ŞABİ KOMUTANI HAVA SALDIRISINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğunlukta olduğu Mestel Mahallesi'nde hava saldırısı düzenlendi. Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin komutanlarından Abu Bakır es-Saadi'nin kullandığı araç hedef alındı. Dron saldırısında araç içerisinde bulunan Saadi'nin saldırıda yaşamını yitirdiği kaydedildi.

IRAK HÜKÜMETİNDEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Olay yerinde toplanan bölge halkından bir grup, "Amerika'ya hayır" sloganları attı. İtfaiye araçlarının geldiği bölgede Irak güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemleri alırken sosyal medyada yayımlanan görüntülerde hedef alınan aracın alevler içinde kaldığı görüldü. Irak hükümetinden konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Başka bir kaynak ise, hedef alınan aracın İran destekli Şii Haşdi Şabi güçleri tarafından kullanıldığını ve 3 kişinin hayatının kaybettiğini açıkladı.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Saldırının kimin tarafından düzenlendiği henüz bilinmezken, ABD, Ürdün'de 3 ABD askerinin ölümünün ardından Suriye ve Irak'ta İran yanlısı grupları hedef almıştı.

ORTA DOĞU'DA ABD İLE İRAN ARASINDA GERİLİM YÜKSELDİ

İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim'den saldırıları devam ederken, Orta Doğu'da da tansiyon yükseliyor. Geçtiğimiz haftalarda Ürdün'de ABD üssüne düzenlenen İHA'lı saldırı sonrası coğrafyada gerilim tırmandı. 3 ABD askerinin öldüğü, 40'ın üzerinde askerin de yaralandığı saldırı sonrası Washington yönetimi, misilleme olarak Irak ve Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı gerçekleştirmişti.

HAŞDİ ŞABİ ÖRGÜTÜ

Haşdi Şabi Türkçe adıyla Halk Seferberlik Güçleri çoğunlukla Şiilerden oluşan, Sünni, Hristiyan ve Yezidileri de içeren yaklaşık 40 farklı gruptan oluşan, Irak hükûmetinin de desteklediği ortak politik cepheyi barındıran örgüt.

Haşdi Şabi, Irak'ın önde gelen Şii din adamı Ayetullah Ali Hüseyni Sistani'nin Irak ve Şam İslam Devleti'ne karşı ulusal seferberlik talep eden mezhepsel olmayan bir fetva üzerine kuruldu. Örgüt, var olan milisleri Haziran 2014'te Irak İçişleri Bakanlığı'nın "Halkın Seferberlik Komitesi"ne bağladı. Örgüt, Sünni sivillere karşı insan hakları ihlallerinden ve mezhepsel kan dökmekten suçlanmıştır, ancak Irak hükûmet yetkilileri, bu ihlallerin münferit olaylar olarak nitelendirdi ve küçük cezai tedbirler aldı. Iraklı Şii din adamları da derhal savaş suçlarından kaçmaya çağırdı.

19 Aralık 2016'da Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum Kasım ayında parlamentoda kabul edilen Haşdi Şabi'yi silahlı kuvvetlere dahil eden yasayı onayladı. Bu birliktelikle, örgüt ulusal silahlı kuvvetlerin en üst düzey komutanlığına tabi oldu. Örgüt, 21 Mart 2017'de Özel Kuvvetler Bölümü kurmak için özel kuvvetler kursunun açıldığını açıkladı. Eğitim programı, Irak Özel Operasyonel Kuvvetleri'nin talimatıyla çeşitli misyonları kapsadı.