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Irak Meclis Başkanı Heybet Halbusi'nin misafirhanesinin yakınına küçük bir İHA düştü

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Irak Meclis Başkanı Heybet Halbusi'nin Enbar vilayetindeki misafirhanesi yakınlarına düşen insansız hava aracı otluk alanda yangına neden oldu. Olayda can kaybı veya ciddi hasar meydana gelmedi. Güvenlik güçleri soruşturma başlattı.

Irak Meclis Başkanı Heybet Halbusi'nin Enbar vilayetindeki misafirhanesi yakınlarına düşen bir insansız hava aracının (İHA) çevredeki otluk alanda yangına neden olduğu, olayda can kaybı ya da ciddi hasar meydana gelmediği bildirildi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı'ndan yapılan açıklamada, Enbar'ın Germe ilçesinde, Meclis Başkanı'nın misafirhanesine yakın bir noktaya küçük bir İHA düştüğü belirtildi.

Açıklamada, İHA'nın düştüğü bölgede bulunan otluk alanda yangın çıktığı, ancak olayın önemli bir zarara yol açmadığı ifade edildi.

İHA'nın patlayıcı madde taşımadığı aktarılan açıklamada, bu tip hava araçlarının menzilinin 750 metreyi aşmadığı ve yüksek sıcaklıklarda hızla yanabildiği kaydedildi.

Güvenlik güçleri, istihbarat birimleri ve olay yeri inceleme ekiplerinin olayla ilgili gerekli araştırmaları başlattığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
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