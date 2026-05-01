Irak, Kerkük-Ceyhan petrol boru hattını tekrar faaliyete geçirmeye hazırlanıyor

Irak Petrol Bakanlığı, Kerkük-Ceyhan petrol boru hattı üzerinden petrol sevkiyatının yeniden başlatılmasına yönelik bakım ve onarım çalışmalarında sona yaklaşıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, günlük 600 bin varil taşıma kapasitesine sahip hattın yeniden devreye alınmasının, Irak'ın petrol ihracatı açısından stratejik alternatif bir güzergah oluşturacağı ve ulusal ihracatın istikrarına katkı sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Basra-Hadise petrol boru hattı projesinin uygulanmasına başlandığı da bildirildi.

Yaklaşık 700 kilometre uzunluğundaki yeni hattın günlük 2,5 milyon varil ihracat kapasitesine sahip olacağı kaydedilen açıklamada, projede kullanılacak boruların yerel imkanlarla üretildiği ifade edildi.

Bakanlık, projenin tamamlanmasıyla Irak petrolünün Ürdün, Suriye ve Türkiye üzerinden üç farklı güzergahtan ihraç edilebileceğini aktarırken, ilk etabın maliyetinin 1,5 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
