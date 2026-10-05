Irak Hava Yolları, Necef'ten İran'a uçuşları 8 Ekim'de yeniden başlatıyor

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Irak Hava Yolları, İran'a doğrudan uçuşlarını 8 Ekim tarihinden itibaren yeniden başlatacağını duyurdu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, yeni uçuş programı kapsamında Uluslararası Necef Havalimanı'ndan 8 Ekim'den itibaren İran'ın Meşhed, Tahran ve İsfahan kentlerine günlük düzenli seferler yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, seferlerin yeniden başlamasıyla Irak ile İran arasındaki hava ulaşımının kolaylaştırılmasının ve yolculara düzenli ulaşım seçeneklerinin sunulmasının amaçlandığı kaydedildi.

İran'dan Irak'a hava yolu seferleri de 9 günlük aranın ardından 4 Ekim'de Necef'e yeniden başlamıştı.

Kaynak: AA