Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin: "Irak, bölgedeki savaşın kurbanı oldu"

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ülkesinin ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın kurbanı olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Hüseyin, Irak'a resmi ziyarette bulunan Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Tüm bölgenin ABD- İsrail ile İran arasındaki savaşın etkilerine maruz kaldığını ifade eden Hüseyin, "Irak, bölgedeki savaşın mağduru haline geldi ve kurbanı oldu." dedi.

Iraklı bakan, ülkesinin İran'a yönelik saldırıları da, Körfez ülkeleri ile Ürdün'ü hedef alan eylemleri de kınadığını ifade etti.

Lübnan'a yönelik devam eden İsrail saldırılarını da sert bir şekilde eleştiren Hüseyin, Lübnan'daki katliamların durdurulması çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ise bölgede yaşanan krizlerin çözümünde askeri yöntemler yerine siyasi ve diplomatik yolların tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.