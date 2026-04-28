Irak Başbakanı Sudani'den, hükümeti kurmakla görevlendirilen Zeydi'ye destek

Güncelleme:
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, hükümeti kurmakla görevlendirilen Ali ez-Zeydi'ye görevinde destek vereceğini belirtti.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Sudani ve Zeydi bir araya geldi.

Görüşmede ülke ve bölgedeki genel gelişmeler ele alındı. Taraflar, tüm ulusal siyasi güçler arasında birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesi, sorumluluk ve ortaklık ruhuyla hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

Zeydi'ye yeni hükümeti kurma görevinde destek verme konusundaki kararlılığını ifade eden Zeydi, tüm Iraklıları temsil edecek, kriz ve zorluklarla mücadele edebilecek yeterlilikte yeni bir hükümet kurulmasının önemini vurguladı.

Sudani, ayrıca anayasal ve demokratik mekanizmalar çerçevesinde iktidarın barışçıl şekilde devredilmesi ilkesine vurgu yaptı.

Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, Meclisin en büyük grubu olan Şii Koordinasyon Çerçevesi'nin Başbakan adayı gösterdiği iş insanı Ali Zeydi'ye hükümeti kurma görevi vermişti.

Irak'taki çoğu Şii, Sünni, Kürt ve Türkmen partileri de Zeydi'yi kutlayarak, başarı ve destek mesajları yayımlamıştı.

Zeydi'nin en geç 30 gün içinde kabineyi oluşturup Meclisten güvenoyu alması gerekiyor.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak

Fenerbahçe seçime gidiyor! Sadettin Saran adaylık kararını verdi
Fenerbahçe seçime gidiyor! Mehmet Ali Aydınlar sahaya indi

Fenerbahçe seçime gidiyor! Saran'ın kararı sonrası sahaya indi

Ülke gündeminde 1. sırada! Böylesi Fenerbahçe tarihinde daha önce görülmedi

Fenerbahçe tarihinde eşi benzeri görülmemiş olay

Fenerbahçe'den kovulan Tedesco'nun son hali taraftarı kahretti

Son hali taraftarı kahretti!

İsimler bomba! Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi

Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi
Fenerbahçe seçime gidiyor! Mehmet Ali Aydınlar sahaya indi

Fenerbahçe seçime gidiyor! Saran'ın kararı sonrası sahaya indi

İnfial yaratan görüntü! Kalabalık grup küçük kızı linç etti, çevredekiler tezahürat yaptı

Kalabalık grup küçük kızı linç etti çevredekiler tezahürat yaptı
Ukrayna, Rusya'daki petrol rafinerisini vurdu! Alevler gökyüzünü kapladı

Savaşta korkulan oldu! Dev petrol rafinerisi alevler içinde kaldı