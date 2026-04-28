Irak Başbakanı Sudani'den, hükümeti kurmakla görevlendirilen Zeydi'ye destek

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, hükümeti kurmakla görevlendirilen Ali ez-Zeydi'ye görevinde destek vereceğini belirtti.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Sudani ve Zeydi bir araya geldi.

Görüşmede ülke ve bölgedeki genel gelişmeler ele alındı. Taraflar, tüm ulusal siyasi güçler arasında birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesi, sorumluluk ve ortaklık ruhuyla hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

Zeydi'ye yeni hükümeti kurma görevinde destek verme konusundaki kararlılığını ifade eden Zeydi, tüm Iraklıları temsil edecek, kriz ve zorluklarla mücadele edebilecek yeterlilikte yeni bir hükümet kurulmasının önemini vurguladı.

Sudani, ayrıca anayasal ve demokratik mekanizmalar çerçevesinde iktidarın barışçıl şekilde devredilmesi ilkesine vurgu yaptı.

Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, Meclisin en büyük grubu olan Şii Koordinasyon Çerçevesi'nin Başbakan adayı gösterdiği iş insanı Ali Zeydi'ye hükümeti kurma görevi vermişti.

Irak'taki çoğu Şii, Sünni, Kürt ve Türkmen partileri de Zeydi'yi kutlayarak, başarı ve destek mesajları yayımlamıştı.

Zeydi'nin en geç 30 gün içinde kabineyi oluşturup Meclisten güvenoyu alması gerekiyor.