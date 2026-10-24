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İnşaatın çatısından düşen usta ağır yaralandı

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İnşaatın çatısından düşen usta ağır yaralandı
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KÜTAHYA’da inşaat halindeki bir binanın çatısında çalışan usta Hüseyin Karadaş (56), yaklaşık 20 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı.

KÜTAHYA'da inşaat halindeki bir binanın çatısında çalışan usta Hüseyin Karadaş (56), yaklaşık 20 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. İnşaat halindeki binanın çatısında çalışan çatı ustası Hüseyin Karadaş, dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikten beton zemine düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Karadaş, Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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