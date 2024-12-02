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İnönü Üniversitesi, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi'ne Giren Öğretim Üyelerine Başarı Belgesi Verdi

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İnönü Üniversitesi, Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi'nde yer alan öğretim üyelerini başarı belgesi ile ödüllendirdi. Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, üniversitenin akademik başarılarına dikkat çekerek, öğrencilere burs vereceklerini açıkladı.

İnönü Üniversitesi, Stanford Üniversitesi araştırmacılarının hazırladığı "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi"ne giren öğretim üyelerine başarı belgesi verdi.

Stanford Üniversitesi araştırmacılarının SCOPUS indeks veri tabanına göre toplam atıf sayısı, patent sayısı, h-indeks, hm-indeks, makale sayısı ve nitelikli yayın sayısı gibi uluslararası kriterler kullanarak hazırladığı "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi", "Yıllık Etki" ve "Kariyer Boyu Etki" olmak üzere iki kategoride açıklandı.

İnönü Üniversitesinden Prof. Dr. Ahmet Sami Akbulut, Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu, Prof. Dr. Burhan Ateş, Prof. Dr. Alaattin Esen, Doç. Dr. Ahmet Ulu, Prof. Dr. Nusret Tan, Doç. Dr. Alptekin Ulutaş, Prof. Dr. Brian Irving Carr, Prof. Dr. Canan Akmil Başar, Prof. Dr. Behice Erci, Doç. Dr. Erman Yıldız, Prof. Dr. Sezai Yılmaz, Prof. Dr. Hikmet Sis, Prof. Dr. İsmail Özdemir ve Prof. Dr. Serkan Benk, "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2023 Etki Sıralaması"nda yer aldı.

Prof. Dr. Brian Irving Carr, Prof. Dr. Ahmet Sami Akbulut, Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu, Prof. Dr. Nusret Tan, Prof. Dr. Paki Turgut, Prof. Dr. Canan Akmil Başar, Prof. Dr. Hikmet Sis ve Prof. Dr. Murat Erdemoğlu, "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Kariyer Boyu Etki Sıralaması"na girdi.

Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen törende, "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi"ne giren öğretim üyeleri ile üniversitesinin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ilk 10 bin içinde yer alan öğrencilerine Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat tarafından başarı belgesi verildi.

Rektör Prof. Dr. Akpolat, gazetecilere, Stanford Üniversitesi araştırmacılarının hazırladığı Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi'nde yer alan öğretim üyelerini tebrik ederek, bazı akademik personelin hem "Yıllık Etki", hem de "Kariyer Boyu Etki" sıralamasına girdiğini söyledi.

İnönü Üniversitesinin üniversite sıralamalarında 1500 plus seviyesindeyken bu yıl 1100-1200 aralığına ilerlediğini dile getiren Akpolat, bir akademik izlem ofisi oluşturduklarını ve başarılı olan öğretim üyelerini ödüllendirip önlerini açacaklarını kaydetti.

Prof. Dr. Akpolat, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ilk 10 bine giren öğrencilerine bu yıl ilk kez burs vereceklerini ve bu uygulamayı her yıl devam ettirmeye çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel
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