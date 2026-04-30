İngiltere: Deniz yoluyla yardım ulaştırma çabaları, Gazze'deki vahim insani durumu gözler önüne seriyor

İngiltere, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ilişkin, "Deniz yoluyla yardım ulaştırma çabaları, Gazze'deki vahim insani durumu gözler önüne seriyor." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsrail ordusunun uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ilişkin AA muhabirinin sorularına yazılı yanıt verdi.

Sözcü, durumun güvenli şekilde ve uluslararası hukuka uygun olarak çözüme kavuşturulacağı beklentisiyle İsrail makamlarıyla yakın temas halinde olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Deniz yoluyla yardım ulaştırma çabaları, Gazze'deki vahim insani durumu gözler önüne sermektedir. İsrail, 20 maddelik planda belirlenen ve üzerinde mutabık kalınan asgari hedefler doğrultusunda Gazze'ye yeterli miktarda yardımın ulaşmasını sağlamak için daha fazla çaba göstermeli."

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre, teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta düzenlenen saldırıda sivillerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamıyor.

Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 17 teknenin Yunan kara sularına girdiğini, 14 teknenin ise Yunan kara sularına doğru seyir halinde olduğunu bildirdi.