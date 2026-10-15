İngiltere, Çernobil'e Rus İHA saldırısı sonrası 17 milyon sterlin destek verecek

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LONDRA, 15 Ekim (Xinhua) -- İngiltere, Ukrayna'nın kuzeyindeki Çernobil Nükleer Santrali'nin geçen yıl Rusya'nın insansız hava aracı saldırısında hasar gören bölümlerinin onarımı için 17 milyon sterlin (yaklaşık 22,45 milyon ABD doları) kaynak sağlayacağını duyurdu.

İngiliz hükümeti perşembe günü yaptığı açıklamada, fonların koruyucu yapının ve havalandırma sistemlerinin işlevlerini yeniden yerine getirmesini sağlayacak kritik onarımları destekleyeceğini belirtti.

Geçen yıl düzenlenen Rus İHA saldırısı, 1986 yılında dünyanın en ağır nükleer felaketlerinden birine sahne olan santralin koruyucu kalkanına zarar vermişti.

Kaynak: Xinhua