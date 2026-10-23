İngiltere Başbakanı Burnham ile Trump, Ukrayna için Starlink erişimini görüştü

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İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile ABD Başkanı Donald Trump, yaptıkları telefon görüşmesinde, Ukrayna, Falkland (Malvinas) Adaları ve Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün yaptığı yazılı açıklamada, Burnham'ın, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'nın Rusya'nın işgaline karşı kendisini savunmaya devam edebilmesi için Starlink uydu sistemine tam erişimi olmasının önemini vurguladığı belirtildi.

Başbakan Burnham, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i müzakere masasına getirmek için yürüttüğü çalışmaları takdir ettiği aktarılan açıklamada, liderlerin akan kanın durdurulması için uluslararası ortaklarla birlikte çalışmak üzere mutabık kaldığı bildirildi.

Görüşmede, liderlerin enerji konusunu da ele aldığı ifade edilen açıklamada, özellikle nükleer enerji alanında İngiliz ve Amerikan şirketleri arasında devam eden işbirliğinin memnuniyetle karşılandığının altı çizildi.

İki liderin, İngiltere'nin Kuzey Denizi'ndeki Jackdaw gaz sahasında üretime onay verme kararını ele aldığı belirtilen açıklamada, liderlerin, bu kararın İngiltere'ye sağlayacağı, ekonomiyi güçlendirmek ve İngiliz çalışanlar için istihdamı desteklemek dahil önemli faydalar konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

İngiltere'nin Suudi Arabistan'a desteği yeniden teyit edildi

İngiltere ve ABD liderlerinin görüşmede, Falkland (Malvinas) Adaları konusunu ele aldığı kaydedilen açıklamada, liderlerin Sea Lion projesini de görüştüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Başbakan Burnham, Arjantin'in zorlayıcı tedbirlerinin İngiltere ve ABD açısından ekonomik sonuçlarını gündeme getirdi ve ada sakinlerinin doğal kaynaklarını geliştirme hakkına saygı gösterilmesinin önemini yineledi." ifadesine yer verildi.

Liderlerin, ayrıca Orta Doğu'daki durumu görüştüğü bildirilen açıklamada, Başbakan Burnham'ın, Husilerin saldırıları karşısında İngiltere'nin Suudi Arabistan'a desteğini yeniden teyit ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA