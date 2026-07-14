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Rögara düşen keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Rögara düşen keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde açık rögara düşen keçi, itfaiye ekiplerinin halatla yaptığı çalışma sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde açık bırakılan rögara düşen keçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen keçi, sahibine teslim edildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi'ndeki bir tarlada meydana geldi. Kapağı açık olan yaklaşık 3 metre derinliğindeki rögara keçi düştü. Durumu fark eden sahibinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, halatla kısa sürede keçinin bulunduğu yere ulaşarak hayvanı çukurdan çıkardı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen keçi, sahibine teslim edildi. Ekiplerin keçiyi kurtarma anları ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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