Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Bursa-Ankara kara yolu üzerinde Ceyhun Bayram (24) idaresindeki 16 BIH 822 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.

Devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.