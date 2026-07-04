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Mantar toplamak için gittiği ormanda kayalıklardan düşen imam ağır yaralandı

Mantar toplamak için gittiği ormanda kayalıklardan düşen imam ağır yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanda kayalıklardan düşen imam Yasef Kılıç (44) ağır yaralandı. Hastanede tedavisi süren Kılıç'ın durumunun ciddi olduğu bildirildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanda kayalıklardan düşen imam Yasef Kılıç (44), ağır yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Muratbey Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle camisinin imamı Yafes Kılıç, mantar toplamak amacıyla arkadaşlarıyla beraber ormana gitti. Bu sırada kayalık bir bölgeye tırmanmak isteyen Kılıç, dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Kılıç, arkadaşlarının yardımıyla özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yasef Kılıç'ın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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