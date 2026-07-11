Bursa'da leylekler hasat mesaisindeki biçerdöverin peşinden ayrılmadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, leyleklerin topraktan çıkan canlılarla beslenmek için buğday hasadı yapan biçerdöverin peşinden ayrılmadığı gözlendi.

İlçeye bağlı Kulaca Mahallesi Muhtarı Tunay Uğur, AA muhabirine, hasat sezonunun bereketli geçtiğini söyledi.

Mahallerinde buğday hasadının yapıldığını anlatan Uğur, şöyle konuştu:

"Sezon bereketli ve güzel geçiyor. Yağışlardan dolayı verimlerin arttığını görüyoruz. Aynı zamanda ekosisteme fayda sağlayan leyleklerimizi de görebiliyoruz. Beslemek için topraktan çıkan besinleri yemek isteyen leyleklerimiz biçerdöverlerimizin arkasında. Burada ekosistemi daha net görebiliyoruz."

Hasat yapan çiftçilerden Semih Mutlu da leyleklerin doğadaki önemini vurguladı.