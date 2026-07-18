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Refüjdeki ağaçlara ve aydınlatma direğine çarpan otomobilin takla attığı kaza kamerada: 2 yaralı

Refüjdeki ağaçlara ve aydınlatma direğine çarpan otomobilin takla attığı kaza kamerada: 2 yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje çıkıp ağaçlara ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atarak karşı şeride geçti. Kazada 2 kişi yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje çıkıp, ağaçları ve aydınlatma direğine çarparak, devirdi. Ardından takla atıp, karşı şeride geçerek ters duran araçtaki 2 kişinin yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet Ali B. (20) yönetimindeki 34 MPS 202 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç refüjdeki ağaçlara çarptıktan sonra aydınlatma direğini devirip, takla atarak karşı şeride geçti. Ters vaziyette duran araçtaki sürücü ile yanındaki Nurdane Ç. (22) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAZA KAMERADA

Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin yolda savrulduktan sonra refüje çıktığı ve çarptığı ağaçlarla, aydınlatma direğini devirdikten sonra takla atıp karşı şeride geçerek ters döndüğü görüldü. Çevredekilerin yaralıların yardımına koştuğu anlar da görüntüye yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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