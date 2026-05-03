İnegöl'de darbedilen kişi ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eski iş arkadaşı tarafından darbedilen kişi ağır yaralandı.

Hocaköy Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan eski iş arkadaşları Ömer Ç. ile Vacip A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Vacip A, Ömer Ç'yi darbetti.

Olay yerinden kendi imkanlarıyla ayrılan ve gittiği evinde bayılan Ömer Ç, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.