2'nci katın balkonundan düşen 4 yaşındaki Sıraç yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 yaşındaki Sıraç K., oyun oynarken 2. kattaki balkondan düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırıldı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, oyun oynarken 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki balkondan düşen Sıraç K. (4) yaralandı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Yeni Mahalle Bucak Sokak'taki 4 katlı apartmanda meydana geldi. 2'nci kattaki evlerinin balkonunda oynayan Sıraç K., tırmandığı demir korkuluklardan düştü. Ailenin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı