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2 aylık bebek annesi emzirirken bir anda hayatını kaybetti

2 aylık bebek annesi emzirirken bir anda hayatını kaybetti
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Bursa'da annesi emzirirken bir anda fenalaşan 2 aylık bebek hastaneye kaldırıldı. Soluk borusuna anne sütü kaçtığı değerlendirilen bebek tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden M.S. (34) ve E.S. (30) çiftinin 2 ay önce bebekleri dünyaya geldi. E.S. dün akşam saatlerinde bebeğini emzirmeye başladı.

ANNESİ EMZİRİRKEN HAYATINI KAYBETTİ

Bebek, annesi tarafından emzirilirken bir anda fenalaştı. Bebeğinin hareketsiz kaldığını fark eden anne durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipleri, kalp masajı yaptıkları bebeği İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 2 aylık bebek burada doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

SOLUK BORUSUNA ANNE SÜTÜ KAÇTIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

Bebeğin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İnegöl Cumhuriyet Savcılığı bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan bebeğin soluk borusuna anne sütü kaçtığı için hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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