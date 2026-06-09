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Kastamonu'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde gıda maddesi yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü İ.Ö. yaralandı. Araçta sıkışan sürücü, ekipler tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde gıda maddesi yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

İ.Ö. (43) yönetimindeki 34 NYE 670 plakalı kamyon, Kastamonu-İnebolu kara yolunun Taşoluk köyü mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

Ambulansla İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Kadir Yıldırım
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