İncirliova'da buğday hasadı başladı - Haberler

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İncirliova'da buğday hasadı başladı

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
İncirliova'da buğday hasadı başladı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, bu yıl ekim alanları artan buğdayda biçerdöverler, tarlalara girmeye başladı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, bu yıl ekim alanları artan buğdayda biçerdöverler, tarlalara girmeye başladı.

Hacıaliobası Mahallesi'nde biçerdöverlerin tarlalara girmesiyle başlayan hasadı takip eden İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı AA muhabirine, açıklanan buğday alım fiyatının kendilerini sevindirdiğini belirtti.

Bu yıl güzel bir rekolte beklediklerini ifade eden Kaykı, "Üretimimiz, kalitemiz ve rekoltemiz çok güzel. Biz verimin bu kadar iyi olacağını düşünmüyorduk. Yağmurların az olmasına rağmen rekolte umduğumuzdan fazla." diye konuştu.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem de kentte geçen yıl 241 bin dekarda yapılan buğday tarımının bu sezon 290 bin dekara yükseldiğini, taban arazilerde 600 ila 850 kilogramlık verim alındığını bildirdi.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

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