İNCİ KONUKOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İNCİ KONUKOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

GAZİANTEP'te kurulu Sanko Holding kurucusu merhum Sani Konuoğlu'nun vefat eden eşi İnci Konukoğlu (82) son yolculuğuna uğurlandı.

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te kurulu Sanko Holding kurucusu merhum Sani Konuoğlu'nun vefat eden eşi İnci Konukoğlu (82) son yolculuğuna uğurlandı.

İnci Konukoğlu, çeşitli hastalıkları nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Doktorların tüm çabasına rağmen dün yaşamını yitiren Konukoğlu için öğle vakti Hanifi Şireci Cami'nde düzenlenen törene; Konukoğlu ailesinin yanı sıra, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İçişleri eski bakanı Muammer Güler ve çok sayıda iş insanı katıldı.

İnci Konukoğlu'nun naaşı cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'taki aile mezarlığına defnedildi.

İNCİ KONUKOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İNCİ KONUKOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İNCİ KONUKOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sanko Holding, Gaziantep, Jandarma, Cami, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title