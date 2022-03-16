İNCİ KONUKOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te kurulu Sanko Holding kurucusu merhum Sani Konuoğlu'nun vefat eden eşi İnci Konukoğlu (82) son yolculuğuna uğurlandı.

İnci Konukoğlu, çeşitli hastalıkları nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Doktorların tüm çabasına rağmen dün yaşamını yitiren Konukoğlu için öğle vakti Hanifi Şireci Cami'nde düzenlenen törene; Konukoğlu ailesinin yanı sıra, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İçişleri eski bakanı Muammer Güler ve çok sayıda iş insanı katıldı.

İnci Konukoğlu'nun naaşı cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'taki aile mezarlığına defnedildi.