Haberler

"İMÇ Müzik Günleri" 9 ve 10 Mayıs'ta müzikseverlerle buluşacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un müzik tarihinde simge mekanlardan olan İstanbul Manifaturacılar Çarşısı (İMÇ), 9 ve 10 Mayıs'ta "İMÇ Müzik Günleri"ne ev sahipliği yapacak.

Unkapanı'ndaki İMÇ 6. Blok'ta gerçekleştirilecek etkinlik, sektörün usta isimlerini ve müzikseverleri aynı çatı altında buluşturacak.

Etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İMÇ, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği ve Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği katkılarıyla düzenlenecek.

Organizasyonun ilk gününde, saat 14.00'te Orhan Gencebay, 15.30'da Selami Şahin müzikseverlerle söyleşide buluşacak.

İkinci gün etkinlikleri ise 14.00'te düzenlenecek Seyyal Taner, Yeliz ve Hakan Eren söyleşisiyle başlayacak.

Sanatçı Funda saat 15.00'te hayranlarıyla imza etkinliğinde bir araya gelecek. Coşkun Sabah ise 16.00'da söyleşi yapacak.

Sibel Alaş, Jale, Erdal Çelik, Hazal ve Bora Ebeoğlu'nun katılımıyla saat 17.00'de düzenlenecek "Şimdi 90'lar" söyleşisiyle etkinlik sona erecek.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

