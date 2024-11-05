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İmamoğlu ve Dervişoğlu'ndan Görevden Uzaklaştırmalara Tepki

İmamoğlu ve Dervişoğlu'ndan Görevden Uzaklaştırmalara Tepki
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Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüştü. İmamoğlu, belediyelerdeki görevden uzaklaştırmaların demokrasiyi tehdit ettiğini belirtirken, Dervişoğlu hukukun içinde kalınarak çözüm aranması gerektiği vurgusunu yaptı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmenin ardından Dervişoğlu ve İmamoğlu açıklama yaptı.

İmamoğlu, belediyelerdeki görevden uzaklaştırmaların, insanların seçme ve seçilme hakkı konusundaki inançlarını yitirmesine yol açtığını söyledi.

Esenyurt Belediyesi ile başlayan görevden uzaklaştırmaların Mardin, Batman ve Halfeti belediyeleriyle devam ettiğini söyleyen İmamoğlu, "TBMM çatısı altında olan iktidar partisi mensuplarının grup başkanvekilinin 'Bu süreçler devam edecek' açıklaması da demokrasinin nasıl bir tahakküm, nasıl baskıcı bir zihniyet altında olduğunun göstergesi." ifadesini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, görevden uzaklaştırmalarla ilgili sürece dair yapacakları çalışmayı gelecek hafta ilgililere sunma arzusunda olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz, bu oluşturulacak metni aynı zamanda TBMM başkanlık makamına da sunacağız. Buradan çıkacak sağlıklı bir sonucun memleketimizin hak ve hukukunun, insanlarımızın hak ve hukukunun korunması adına değerli bir sonuca dönüşebileceğini, TBMM'nin bu işin çözüm merkezi olduğunu ve siz kıymetli siyasi partilerimizin, özellikle Meclis'te grubu olan partilerimizin özenli bir çalışmasıyla çok güçlü bir hamle yapılabileceğini düşünüyoruz."

"Arayış hukuktur, adalettir"

Dervişoğlu da Türkiye'nin siyasi krizle karşı karşıya bırakılmak istendiğini, sorunlara hukukun içinde kalarak çözüm aranması gerektiğini söyledi.

"Hiç kimsenin suç işlemiş bir belediye başkanının görevde kalmasını temin etmek gibi bir arayışı yoktur." diyen Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arayış hukuktur, adalettir ve demokrasinin kamil anlamda yaşama geçirilmesidir. Hukuk, vatandaşın hem seçme hem seçilme hakkına zarar verecek uygulamalardan kaçabilme imkanını bu ülkeyi yönetenlere veriyor. Ama maalesef üzülerek ifade ediyorum ki bu haktan yararlanılmasının da önünü kesebilecek birtakım idari uygulamalara başvuruluyor. Bunun demokrasi açısından kabul edilebilir bir yanı yoktur."

Bir belediye başkanı suç işlemişse görevden alınabileceğini dile getiren Müsavat Dervişoğlu, belediye meclisinden bir başkan seçilerek hukuken uygunluk zemini oluşturmanın mümkün olduğunu söyledi. Dervişoğlu, "Böyle bir imkan varken siyaseten zorlamalara gitmek, bir siyasi kriz yaratmak, o siyasi kriz vasatından da kendilerine imkan çıkarmaya çalışmak bu hükümetin uygulama yöntemi olmuştur. Öncelikle bu yönteme karşıyız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Güncel
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