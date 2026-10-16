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İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 436 sanık 100. duruşmada hakim karşısına çıktı

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İBB 'Yolsuzluk' davasında aralarında tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 436 sanık, 100'üncü duruşmada hakim karşısına çıktı. Duruşma İmamoğlu'nun savunmasıyla sürerken, 'örgüt lideri' olarak adı geçen İmamoğlu için 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis isteniyor.

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında, aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu 436 sanık, 100'üncü duruşmada hakim karşısına çıktı. Duruşma, Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının alınmasıyla devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri' olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu'nun; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet', 'Suç gelirlerinin aklanması', 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'Kişisel verilerin kaydedilmesi', 'Kişisel verileri ele geçirme ve yayma', 'Suç delillerini gizleme', 'Haberleşmenin engellenmesi', 'Kamu malına zarar verme', 'Rüşvet alma', 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'İrtikap', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'İhaleye fesat karıştırma', 'Çevrenin kasten kirletilmesi', 'Vergi usul kanununa muhalefet', 'Orman kanununa muhalefet' ve 'Maden kanununa muhalefet' suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu'nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Marmara Ceza İnfaz Kurumu Silivri Yerleşkesi'ndeki salonda duruşma saat 12.00'da başladı. Duruşmada Ekrem İmamoğlu, savunmasına devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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