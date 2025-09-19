İmamoğlu'nun Cezası İstinaf Tarafından Onandı

(ANKARA) -CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun kamuoyunda "ahmak davası" olarak bilinen davada siyasi yasak içeren 2 yıl 7 ay 15 günlük cezası istinaf tarafından onanmasına ilişkin CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem,"Türkiye'de adaletin, siyasetin önünde yürüdüğü bir düzeni savunuyoruz. Yargının siyasallaşmasına, halkın seçtiği yöneticilerin hukuksuz biçimde hedef alınmasına asla sessiz kalmayacağız."dedi.

19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun kamuoyunda "ahmak davası" olarak bilinen davada siyasi yasak içeren 2 yıl 7 ay 15 günlük cezası istinaf tarafından onandı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile karara tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, şunları kaydetti:

"Ekrem İmamoğlu hakkında verilen bu karar, yalnızca bir kişiye değil, milletin iradesine karşı verilmiş bir hükümdür. Türkiye'de adaletin, siyasetin önünde yürüdüğü bir düzeni savunuyoruz. Yargının siyasallaşmasına, halkın seçtiği yöneticilerin hukuksuz biçimde hedef alınmasına asla sessiz kalmayacağız. Sayın İmamoğlu'nun yanındayız. Bu dava, milyonların demokrasiye olan inancını cezalandıramaz."