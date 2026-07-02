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Ekrem İmamoğlu: "142 Eylemden Suçladıkları Ekrem İmamoğlu'nun Savunması Neden Kısıtlanıyor?"

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CHP'li İmamoğlu, 6 Temmuz'da 3 ayrı davada savunma yapmaya zorlandığını belirterek, 9 Temmuz'da duruşmayı sonlandırma ısrarının nedenini sorguladı.

(ANKARA) - CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yargılandığı 3 ayrı dava için kendisinden 6 Temmuz Pazartesi günü savunma istendiğini duyurdu. İmamoğlu, "Neden 9 Temmuz ısrarı? Bu ani kararın sebebi ne? 3 eylemi olan sanıklar bir tam gün savunma yaparken, 142 eylemden suçladıkları Ekrem İmamoğlu'nun savunması neden kısıtlanıyor? Bu soruların yanıtı yok. 9 Temmuz sonrası Türkiye'de ne olacak" diye sordu.

"Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu adına yapılan açıklamada, şu ifadeleri kullandı:"

"6 Temmuz Pazartesi günü hem sözde casusluk hem de diploma davasında iki ayrı mahkemede yargılamam var. İBB Davası'nın hakimi ise aynı gün benim İBB Davası'nda savunma yapmamı istiyor. Üstelik daha önce en son savunma yapmamı kabul ettiği halde. Bir insan aynı gün 3 ayrı mahkemede savunmaya zorlanmasının insani bir yönü yok. 110 gündür süren dava sürecinin sonlarına gelmişken Mahkeme Başkanı'nın 9 Temmuz'da duruşmayı sonlandırma ısrarı düşündürücüdür. Neden 9 Temmuz ısrarı? Bu ani kararın sebebi ne? 3 eylemi olan sanıklar bir tam gün savunma yaparken, 142 eylemden suçladıkları Ekrem İmamoğlu'nun savunması neden kısıtlanıyor? Bu soruların yanıtı yok. 9 Temmuz sonrası Türkiye'de ne olacak?"

Kaynak: ANKA
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