İmam Hatip Lisesinde Zurna Eğitimi Başlatıldı

İmam hatip lisesinde zurna eğitimi

TOKAT - Tokat'ta imam hatip lisesinde öğrencilere zurna eğitimi veriliyor.

Tokat'ta imam hatip liselerine yönelik başlatılan müzik projesi çerçevesinde öğrencilere, mehter takımının en önemli enstrümanlarından biri olan zurna eğitimi veriliyor. Müzik öğretmeni Murat Kadakoğlu'nun koordinesinde öğrenciler, zurna çalmayı öğrenirken mehter müziği hakkında da bilgi ediniyor. Zor bir enstrüman olarak bilinen zurnayı öğrenme sürecinde öğrenciler yoğun emek ve çaba gösteriyor.

"Mehter ordumuzun göz bebeği"

Mehter takımının Türk milleti için önemli bir kültürel değer taşıdığına dikkat çeken İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, "Mehter takımı, Osmanlı döneminde savaş alanlarında askerlerimizi coşturmak için kullanılırdı. Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra da mehter, ordumuzun göz bebeği olarak yaşatılmaya devam etti. Biz de kültürümüzü yaşatmak adına bu önemli geleneği okullarımızda yeniden canlandırmak istiyoruz" dedi.

"İmam hatip lisesi öğrencilerimiz zurna çalmayı öğrendi"

Zurnanın mehter müziği için vazgeçilmez bir enstrüman olduğuna dikkat çeken Kır, "İmam hatip lisemizde bir mehter takımı oluşturmuştuk. Ancak zurna çalabilen öğrenci bulmakta zorlanıyorduk. Çünkü zurna, mehterin bel kemiğidir ve özel bir beceri ister. Sadece yetenek değil, ciddi bir eğitim de gerektirir. Bu nedenle halk eğitim merkezimiz aracılığıyla kurslar açtık. Alanında uzman eğitmenlerimiz, istekli ve yetenekli öğrencilerimize bu alanda eğitim verdi. Şimdi öğrencilerimiz zurna çalarak mehter takımına eşlik etmeye başladı" şeklinde konuştu.

Proje, hem geleneksel Türk müziğine olan ilgiyi artırmayı hem de öğrencilerin kültürel değerlerle daha yakından bağ kurmasını amaçlıyor.