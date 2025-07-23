İmam Hatip Liseleri Hakkındaki İddialar Resmi Makamlarca Yalanlandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) ve Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sonuçlarının açıklanmasının ardından İmam Hatip liselerindeki başarıya dair pek çok spekülatif iddia ortaya atılsa da bu iddialar resmi makamlarca yalanlandı.

Geçmiş sonuçlar, YKS sınav başarılarıyla gündeme gelen İmam Hatipli öğrencilerin daha önce de bulundukları liselere Türkiye'de derece yaparak girdiklerini ve liselere başarılı öğrenci gönderen İmam Hatip ortaokullarının da bu başarılarının yeni olmadığını ortaya koyuyor.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, AA muhabirine, YKS ve LGS sonuçları sonrası İmam Hatip okullarına dair ortaya atılan iddiaları değerlendirdi.

Ceylan, eğitim sistemindeki gelişmeler, müfredatın daha iyi hale getirilmesi ve öğrencilere beceri merkezli eğitim verilmesine karşı bir karalama kampanyası yürütüldüğünü belirterek, "Buradaki karalama kampanyası, yalan ve iftira İmam Hatip merkezli yürütüldü. Bunun arkasında yatan sebep kurulduğu günden bu yana aynı seviyede ve aynı düzlemde devam eden İmam Hatip düşmanlığı." dedi.

Halkın geçmişteki baskılara rağmen İmam Hatiplere sahip çıktığını ve bugün de bu okullara "Benim okulum" diyerek sahip çıkmaya devam ettiğini kaydeden Ceylan, bu okulların halkın kurduğu, en az maliyetle en yüksek katma değer üreten okullar olduğunu bildirdi.

Ceylan, İmam Hatiplerdeki başarının yeni bir şey olmadığını ve katsayı engelinin 2012 yılında kalkmasından bu yana bu okullardaki başarının her sene artarak devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"İmam Hatipliler olarak ilk defa şampiyonlukları göğüslemiyoruz. Hangi yıla yüzünüzü çevirirseniz çevirin İmam Hatiplerin hem LGS'de hem YKS'de şampiyonlukları göğüslediğine şahitlik edersiniz. Fakat bu sene ne değişti? Bu sene şampiyon sayımız daha da yukarıya çıktı. Seneye daha da yükselecek Allah'ın izniyle. Mezunuyla, derneğiyle, sivil yapılanmasıyla, okul aile birliğiyle, eğitimcilerin muazzam çabasıyla, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün okulları kuşatmasıyla İmam Hatip okulları bir iklim oluşuyor. İmam Hatip Okulu'na gelen bir öğrenci otomatik olarak başarıya kilitlenmiş. Fakat bunun yanında çift kanatlı bir genç modeli ile yetişiyor. Bir kanadında dünyayı taşıyor. Fiziği, kimya, matematiği, aklınıza gelebilecek hangi dersler varsa aynı Fen Lisesi'nde, Anadolu Lisesi'nde olduğu gibi bu dersleri alıyor. Bir yandan da peygamberini tanıyor, dinini tanıyor. Dünyaya neden gönderildiğinin farkında olan, hak, hukuk bilen, yüreği merhametle dolmuş gençler yetişiyor."

"İftiraların peşine takılarak kanaat belirtmek binlerce gencin hakkına girmektir"

İmam Hatiplerdeki başarı oranlarının sürpriz olmadığını ve zaten İmam Hatip liselerine gelen öğrencilerin yüksek puanlı ve başarılı öğrenciler olduğunu kaydeden Ceylan, LGS sonuçlarında çok yüksek başarılar elde edip İmam Hatip lisesi tercih eden öğrencilerin bu başarılarını YKS'de de devam ettirdiğini söyledi.

Ceylan, İmam Hatiplerde fizik, kimya ve matematik gibi derslerin okutulmadığı yalanının ortaya sürüldüğünü ancak bu okullarda diğer okullarla aynı yoğunlukta bu derslerin verildiğini ve İmam Hatiplilerin tıpkı diğer öğrenciler gibi alınların teriyle bu başarıyı elde ettiğini ifade etti.

İmam Hatip liseleri ve proje okulların özellikle seçerek ve sınavla öğrenci aldığını ve bu öğrencilerin zaten başarı odaklı olduğunu bildiren Ceylan, Türkiye'nin yüzde 1'lik, 2'lik veya 5'lik diliminde yer alan bu gençlerin başarılarına iftira ve yalanla gölge düşürülemeyeceğini vurguladı.

Ceylan, İmam Hatipli gençlerin başarılarına dair ortaya atılan iddiaların onları başarıya daha fazla motive edeceği tahmininde bulunarak, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bursa'da Mahmut Celalettin ÖKTEN İmam Hatip Ortaokulu'ndan 36 tane öğrenci 500 tam puan yaptı iddiası yalan. O okuldan hiç derecemiz yok maalesef. Ama o iddiayı ortaya atanlar emin olsun bu sene 8. sınıfa geçen öğrenciler öyle bir bilendiler ki bu sene derece çıkarmak için daha çok gayret edecekler. Bu çocuklar hangi standartlarda, hangi şartlarda hayata ve geleceğe hazırlanıyorlar sorusunun cevabını bulmadan sosyal medya üzerinden birilerinin yalanlarının iftiralarının peşine takılarak kanaat belirtmek gerçekten binlerce gencin hakkına girmektir. Biz totalde Türkiye'nin bütün gençlerinin başarılarının bu ülkenin başarısı olduğuna inanıyoruz. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ama özelde de İmam Hatip okullarının üzerine atılan iftiralar için de güneş balçıkla sıvanmaz diyoruz."