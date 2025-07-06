Ilgaz'da Orman Yangınına Müdahale Başladı

Ilgaz'da Orman Yangınına Müdahale Başladı
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Çankırı'nın Ilgaz ilçesindeki Yuvasaray köyünde çıkan orman yangınına AFAD ve itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

İlçeye bağlı Yuvasaray köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, Çankırı İtfaiye Müdürlüğü ve Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
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