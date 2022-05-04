İklim değişikliğinin Malatya'daki etkileri araştırıldı

MALATYA (AA) - İnönü Üniversitesindeki akademisyenlerce, iklim değişikliğinin Malatya'daki etkileri, 1984'ten 2020'ye kadar olan uydu görüntüleri ve çok zamanlı mekansal iklim verileri kullanılarak araştırıldı.

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Serhat Cengiz tarafından 2019'dan bu yana yürütülen iklim ve arazi örtüsü değişimi çalışmalarında önemli sonuçlara ulaşıldı.

Ulusal ve yerel kapsamda yapılan ancak Malatya ölçeğinde detaylı hazırlanan çalışmada, iklim değişikliğine bağlı sıcaklık artışı ve yağış azalımı tespit edildi.

Serhat Cengiz, AA muhabirine, çeşitli arazi kullanım stratejilerini belirlemek ya da peyzaj planlaması yapabilmek için uydu görüntülerini incelediklerini, bu kapsamda büyük, orta ve küçük ölçekli kentlerde arazi örtüsü ile iklimin nasıl değiştiğini çözümleyebildiklerini söyledi.

İklim değişimin hem tarım hem de bozkır ekositemini nasıl etkileyeceğini de araştırdıklarını bildiren Cengiz, şöyle konuştu:

"Burada gözümüze çarpan en önemli şey, Malatya'da 1980 ve 2020 yılı arasındaki dönemde hava sıcaklıklarının yaklaşık 5 derece artması ve toplam yağış miktarının yaklaşık 120 milimetre azalış göstermesidir. 2020 ile 2100 arasında da yine 5-6 derecelik sıcaklık artışından daha bahsedebiliriz. Bunun da olası sonuçları var. Ekosistem ya da ekoloji açısından birinci problem biyoçeşitlilik kaybı, ikinci ve en önemli problem, kayısı tarımını etkileyecek olumsuz bir durumun oluştuğuna ilişkin ön bulgulara ulaşmış durumdayız."

"Yeni bir tarım deseni geliştirmenin yolları aranabilir"

İklim değişikliğiyle mücadelede koordinasyonun önemine dikkati çeken Cengiz, bu noktada yerel yönetimlerin de il koordinasyon kurulunda birim oluşturarak tarımdan şehirciliğe pek çok öneri geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Cengiz, daha az enerji kullanan ve enerjiye duyarlı yapılaşma biçimlerinin ortaya çıkması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İklime uyumlu ve daha az su kullanabilecek türlerin, yani yeni bir tarım deseni geliştirmenin yolları aranabilir. Bunlar daha geniş katılımlı, farklı uzmanların olduğu bir süreçte devam edebilir. Ayrıca yaptığımız ağaçlandırma çalışmaları bir miktar iklim değişikliğini engelleyebilir ama bir miktar. İklim değişikliği dediğimiz süreç aslında küresel bir süreç. Bizim iklim değişimini önleyecek bir strateji belirlememiz söz konusu değil. Bizim durumumuzun iklim değişimine uyum noktasında geliştirilmesi gerekiyor. Daha az çevreyi kirletecek tarımsal bir organizasyon gerçekleştirilmeli ve buna uygun tarım desenleri belirlemeliyiz."