İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde Fabrika Yangını: 8 Çalışan Kurtarıldı

BAŞAKŞEHİR İkitelli Organize sanayi bölgesinde fabrikaların bulunduğu 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, fabrikanın çatı katında mahsur kalan 8 yabancı uyruklu çalışan kurtarıldı.

Yangın, saat 16: 00 sıralarında İkitelli Organize Sanayi bölgesinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Plastik enjeksiyon ve karton malzemelerinin bulunduğu, kırtasiye ürünlerinin üretildiği çatı katındaki yangın kısa sürede binanın alt katlarına sirayet etti. Çatı katında mahsur kalan 8 Afgan uyruklu çalışan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. 8 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kırtasiye fabrikası, bavul üretim fabrikası, halı, mobilya imalat atölyesi ve bir gıda firmasının deposunun bulunduğu her katının 5000 metrekare olduğu öğrenilen binada yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangına 56 itfaiye aracı, 165 personel müdahale ederken, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, olay yerine gelerek görevli personelden bilgi aldı.